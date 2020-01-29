РИАМО - 29 янв. Теннисистка Анастасия Павлюченкова из России уступила Гарбинье Мугурусе из Испании в игре четвертьфинала Australian Open, сообщает Газета.ru.

«Теннис. Australian Open. 1/4 финала. Анастасия Павлюченкова (Россия) — Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5:7, 3:6», — говорится в сообщении.

Встреча продлилась 1 час 35 минут. В следующем раунде испанка встретится со спортсменкой из Румынии Симоной Халеп.

Турнир Australian Open по теннису проходит в Мельбурне. Соревнования завершаться 1 февраля.

Сейчас Павлюченкова является 30-й ракеткой мира.