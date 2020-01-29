РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 янв. Свыше 12 миллиардов рублей выделили на реконструкцию Октябрьского проспекта в подмосковных Люберцах, реконструировать будут свыше 6 километров, сообщил первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Кучеров.

Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в среду провел встречу с жителями в Люберецком дворце культуры. Тема встречи – предстоящая реконструкция Октябрьского проспекта.

«Этот проект давно назрел уже, мы закончили его проектирование. Свыше 6 километров будет реконструировано, на это выделено свыше 12 миллиардов рублей. Мы разработали 5 этапов, на первый этап уже разыгран контракт, в рамках первого этапа построят эстакаду. Строительство эстакады начнется от улицы Власова. Длина эстакады будет 350 метров», – сказал Кучеров.

По его словам, на момент реконструкции ситуация в городе не ухудшится.