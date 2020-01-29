РИАМО (БАЛАШИХА) – 29 янв. В подмосковной Балашихе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух пешеходов, один из них оказался четырехлетним ребенком, он получил телесные повреждения, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Авария произошла в 08:20 в среду недалеко от дома №55 по улице Жилгородок в микрорайоне Железнодорожный.

«Водитель автомашины Nissan Juke допустил наезд на двух пешеходов, переходящих проезжую часть дороги слева направо по ходу движения транспорта на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП получил телесные повреждения 4-летний пешеход», – говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД просят пешеходов быть внимательными на дорогах, при переходе проезжей части неоднократно убедиться в своей безопасности, выбирать для перехода дороги только безопасные места – пешеходные переходы. Переходить дорогу нужно только на зеленый сигнал светофора, но прежде чем перейти дорогу, даже по пешеходному переходу, убедиться в том, что все транспортные средства вас пропускают.

«ГИБДД рекомендует пешеходам использовать световозвращающие элементы на одежде в темное время суток, чтобы быть заметнее для водителей», – добавляется в сообщении.

Госавтоинспекторы также призвали водителей быть предельно внимательными на дороге, не спешить, притормаживать при подъезде к пешеходным переходам, к местам массового скопления людей.