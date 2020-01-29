РИАМО - 29 янв. В Русском духовном театре «Глас» прошла творческая встреча, посвященная теме Великой Отечественной войны в кино и театре, в мероприятии принял участие режиссер Кирилл Белевич, передает в среду корреспондент РИАМО.

Встреча прошла в формате диалога с залом. Один из вопросов касался интереса Белевича к производству военных картин.

«Мне интересны эти картины тем, что главный герой всегда поставлен в очень экстремальные обстоятельства. Когда человек поставлен на грань выбора жизни и смерти - это очень сложно. Это уже катастрофически. А когда выбор - пожертвовать другом или собой, друзьями или собой, сыном, или армией, или взводом... С одной стороны, это хорошо слышится - «умереть за друга», а в жизни, честно говоря, я не знаю, как бы повел себя в той или иной ситуации, в которую поставлены главные герои. Это очень сложно, катастрофически сложно», - сказал Белевич.

Диалог с режиссером стал частью программы XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений «Великая Победа: наследие и наследники». В этом году чтения приурочены к 75-летию Победы.

По словам художественного руководителя театра «Глас» Никиты Астахова, театр принимает участие в Рождественский чтениях уже 28 лет, с момента их основания.

«Театру 30 лет, а первые наши встречи были в Рождественских чтениях 28 лет назад. <...> Вот в этом году наша конференция посвящена Великой Отечественной войне. Мы пригласили режиссера Кирилла Александровича Белевича со своими фильмами - «Единичка», «Старое ружье», «Крепость Бадабер», у него еще ряд других военных фильмов», - сказал Астахов.

По его словам, встреча получилась очень простой, но в то же время глубокой. Астахов также отметил, что тема Великой Отечественной войны отражается и в репертуаре театра.

«Когда мы только организовывали театр, прошло два или три года, и ко мне обратились люди и попросили поставить что-нибудь такое христианское про наше воинство. И мы поставили спектакль, который идет и по сей день», - добавил Астахов.

В творческом диалоге также приняла участие заслуженная артистка РФ Татьяна Белевич, одна из создателей спектакля «Спасибо деду за Победу», который поставили на основе подлинного дневника фронтовика.