РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 янв. В поликлинике №3 Красногорской городской больницы №2 заблокировали карты пациентов, не прикрепленных к лечебному учреждению, сообщил «РИАМО в Красногорске» сотрудник пресс-службы Минздрава Подмосковья.

«Все карты, не прикрепленные к поликлинике (№3, расположенной в Павшинской пойме – ред.) Красногорской горбольницы №2, были заблокированы. Для прикрепления необходимо подойти в 139 кабинет», – сообщил сотрудник.

Согласно федеральному закону о порядке получения медицинской помощи по полису обязательного медицинского страхования пациент, чтобы получать амбулаторную медицинскую помощь, обязан прикрепиться к поликлинике.

«Поликлиника, получив заявление на прикрепление от пациента, запрашивает подтверждение на прикрепление у страховой компании. Причиной отказа в прикреплении может быть недействительный полис ОМС или прикрепление к другому медицинскому учреждению. Прикрепиться к другому учреждению пациент сможет по истечению одного года или при смене места регистрации», – добавил сотрудник.

Ранее жительница микрорайона Павшинская пойма сообщила корреспонденту «РИАМО в Красногорске», что 28 января не смогла попасть на прием к врачу, несмотря на то, что была записана.

«Сказали идти в кабинет, где я прикреплялась, и там узнавать причину. Там мне сказали, что нужно менять полис на областной, у меня московский. В кабинете, где нужно писать заявление, была огромная очередь и я не стала стоять, ушла домой», – пояснила жительница.