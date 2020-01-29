РИАМО - 29 янв. Автолюбителям Московской области следует быть осторожнее на дорогах, регион ждет ухудшение погодных условий, в частности, мокрый снег и гололедица, говорится в сообщении пресс-службы управления ГИБДД МВД РФ по Подмосковью.

На территории Московской области в среду и в ближайшие дни ожидаются перепады температурных режимов, от плюсовых днем до минусовых ночью. Местами возможно выпадение осадков в виде мокрого снега, а ночью и утром – образование гололедицы.

«Водителям стоит быть особенно внимательными и осторожными, строго соблюдать правила дорожного движения. Рекомендуется выбирать оптимальную скорость движения учитывать трафик и удлиненный тормозной путь. Кроме того, не стоит совершать резких маневров и торможений», – говорится в сообщении.

Пешеходам также нужно быть предельно внимательными, соблюдать правила дорожного движения и использовать в одежде световозвращающие элементы.