РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 янв. Активисты молодежного центра Подольска рассказали прохожим в микрорайоне Кузнечики о соблюдении правил дорожного движения и раздали информационные буклеты, сообщается в группе «Молодежный центр «Максимум» в соцсети «ВКонтакте».

В среду сотрудники и активисты молодежного центра «Максимум» Подольска провели акцию по пропаганде соблюдения правил дорожного движения.

«В ходе акции под названием «Знай правила движения, как таблицу умножения!» жителям микрорайона Кузнечики были розданы информационные буклеты и рассказаны основные правила дорожного движения», - говорится в сообщении.