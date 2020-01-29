РИАМО - 29 янв. Современный завод по производству лекарственных средств возведут в Зеленоградском округе столицы, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Общая площадь нового завода составит около 30 тысяч квадратных метров. Офисы займут порядка 4 тысяч квадратных метров, производство – около 9 тысяч квадратных метров, складские помещения – около 1,8 тысячи «квадратов».

«Завод позволит наладить производство лекарственных препаратов госпитального и льготного сегмента для терапии кардиологических, онкологических, психиатрических заболеваний, заболеваний дыхательных путей, а также рассеянного склероза и хронической почечной недостаточности», – сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Предприятие будет представлять собой три смежных прямоугольных блока, выполненных в функциональном стиле. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят.

«Проект крайне актуален для Москвы с экономической точки зрения, так как это крупные инвестиции и создание дополнительных рабочих мест. Кроме того, резиденты технополиса имеют определенные льготы», – подчеркнул Кузнецов.

Проект реализует фармацевтическая компания «Р-Опра», которая стала резидентом особой экономической зоны «Технополис «Москва» в прошлом году. В настоящее время на территории ОЭЗ размещено 57 высокотехнологичных производств, которые получают ряд преференций от города.