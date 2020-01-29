РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 янв. Два детских сада в жилом комплексе «Опалиха О3» в подмосковном Красногорске планируют достроить в IV квартале нынешнего года, сообщил представитель администрации муниципалитета.

Пользователь поинтересовался в комментариях к посту в Instagram-аккаунте главы муниципалитета Эльмиры Хаймурзиной, когда в жилом комплексе достроят детский сад и школу.

«Срок достройки детских садов на 350 и 140 мест в ЖК «Опалиха О3» – IV квартал 2020 года», – ответил представитель администрации муниципалитета.

Он также добавил, что на состоявшейся в ноябре встрече заместителя главы администрации по вопросам архитектуры и строительства Дмитрия Петрухина с инициативной группой жителей ЖК «Опалиха О3» плановый срок завершения строительства школы на 825 мест удалось скорректировать в сторону уменьшения – I полугодие 2021 года.

«Администрация городского округа Красногорск предпринимает все необходимые меры для соблюдения намеченных сроков», – заключил представитель муниципалитета.