РИАМО - 29 янв. Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко высоко оценил работу подмосковных властей в деле цифровизаци.

В среду губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с традиционным обращением к жителям региона.

«Мне понравилось то, что делается в сфере цифровизации, минимизации барьеров для бизнеса в Подмосковье. Происходит уменьшение субъективного фактора влияния чиновников. Андрей Воробьев сказал, что с этого года целый ряд функций будет происходить в автоматическом режиме», - сказал Минченко.

В ходе обращения Воробьев поручил открыть центры «Мой бизнес» в каждом городском округе. Сейчас в Подмосковье открыты 12 центров, где помогают предпринимателям зарегистрировать компанию, а также оформить заявку на получение льгот и субсидий.