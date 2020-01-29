РИАМО - 29 янв. На Ярославском шоссе в столице загорелся пикап GMC, возгорание удалось оперативно потушить, пострадавших нет, сообщается в Twitter-аккаунте столичной Госавтоинспекции.

«В 17:24 на Ярославском шоссе в районе дома 107 произошло возгорание автомашины, пикап GMС. В настоящее время возгорание ликвидировано. Помех в движении транспорта нет», – говорится в сообщении.

Пострадавших в результате произошедшего нет. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Причины пожара в данный момент устанавливаются специалистами.