РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 янв. Закончилось строительство детского сада на 80 мест в микрорайоне Саввино в Балашихе, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Застройщиком детского сада выступает ООО «Главстрой-СПб».

«В микрорайоне Саввино городского округа Балашиха завершилось строительство детского сада на 80 мест. Дошкольное образовательное учреждение входит в состав ЖК «Столичный». Объект получил заключение о соответствии проектной документации и готовится к вводу в эксплуатацию», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Он добавил, что детский сад площадью 2 тысячи квадратных метров рассчитан на 4 группы дневного пребывания.

В новом здании обустроены групповые ячейки с игровыми и спальнымими комнатами, служебно-административный блок, кабинеты для кружковых занятий, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок, пищеблок, блок специализированных помещений.

На объекте созданы все условия для безопасного и удобного передвижения маломобильных групп населения. У главного входа обустроено место с навесом для хранения колясок и санок, оборудованы зоны игровой территории с теневыми навесами, имеется хозяйственная площадка и парковочное пространство.