РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 янв. Четыре муниципальных детских сада откроют в подмосковном Красногорске в нынешнем году, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

В среду губернатор Московской области Андрей Воробьев провел ежегодное обращение к жителям региона. Сфера образования стала одной из ключевых тем, затронутых в ежегодном обращении. Воробьев отметил, что в ближайшие 5 лет в Подмосковье построят 155 детских садов.

«В городском округе Красногорск в этом году (в 2020 году - ред.) откроется 4 муниципальных детских сада и большой воспитательно-образовательный комплекс с детским садом на 150 мест и школой на 1100 мест», – говорится в сообщении.