РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 янв. Жителей Люберец призвали не хранить спички на видном месте и не использовать неисправные электроприборы, говорится в сообщении отдела надзорной деятельности МЧС по Люберецкому району.

«Детская шалость с огнем часто становится причиной пожаров. Как показывает практика, часто такие пожары происходят из-за отсутствия навыков у детей осторожного обращения с огнем, недостаточным контролем за их поведением со стороны взрослых, а в ряде случаев неумением родителей организовать досуг своих чад. Храните спички в местах, недоступных для детей. Ни в коем случае нельзя держать в доме неисправные или самодельные электрические приборы», – говорится в сообщении.

Взрослых просят не курить при детях, не зажигать бумагу для освещения темных помещений. Если дети самостоятельно разводят костер, играют со спичками и зажигалками, горючими жидкостями, то необходимо их остановить.