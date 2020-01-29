РИАМО – 29 янв. Mail.ru Group создала колонку «Капсула» с голосовым помощником «Маруся», на гаджет открыли предварительный заказ, передает Федеральное агентство новостей.

«Колонка имеет обитый тканью корпус овальной формы. Гаджет оснащен двумя низкочастотными излучателями и одним высокочастотным, общая мощность динамиков составляет 30 ватт», – говорится в сообщении.

Покупатели смогут купить гаджет либо в черном цвете, либо в белом. Обойдется девайс в 7 тысяч рублей. На рынке он должен появиться в первой половине 2020 года.

Владельцы «умной» колонки смогут узнать новости дня, погоду, а также включить музыку и игры.

В январе 2019 года сотовый оператор МТС также создал smart-колонку с голосовым помощником «Марвин», который отвечает на вопросы пользователя и управлять умным домом.