РИАМО – 29 янв. Из-за теплой зимы кроты вышли из спячки и начали проявлять активность раньше времени, многие дачники и садоводы уже начали жаловаться на животных, но на самом деле ущерба от них немного, при этом сами кроты нуждаются в защите и охране, сообщил доктор биологических наук, директор Института пест-менеджмента Валентин Рыльников.

Миф о кротах, уничтожающих участки, сильно укоренился в обществе, но на самом деле вред от их жизнедеятельности сильно преувеличен. При этом многие наживаются на этом заблуждении и оказывают соответствующие услуги. Однако роют землю не только кроты, но и водяные крысы. По размеру он не уступают кроту, но в то же время повреждают корни деревьев, клубни и травянистые растения.

«Единственный ущерб, который от них очевиден – это их активная роющая деятельность. Они могут нарушить поверхность покрова, на котором посажены какие-то интересные, ценные декоративные растения, цветы, альпийская горка, или, например, площадку для гольфа, которая требует исключительно строгие геометрические формы и абсолютную ровность поверхности. А в принципе кроты не являются вредителями», - сказал Рыльников в интервью радио Sputnik.

Тем не менее, охота объявлена именно на кротов, а борьбы с этими животными, зачастую, слишком жестоки. Так, некоторые ставят кротоловки, из-за которых животные часто погибают.

«Для этого должен быть какой-то определенный опыт. Самостоятельно вы это не сделаете, надо знать, где ходит крот. У него есть основной ход, а есть куча уже ранее использованных. Обычно он их вообще забивает землей, и там уже никогда не бывает. Ловушка их отлавливает, и кроты в этих ловушках погибают», - подметил Рыльников.

Он добавил, что одним из способов отпугивания кротов может стать установление на участке шеста, сверху которого ставится пропеллер. Колебания от его вращения переходят в землю и создает неблагоприятный фон для кротов. В итоге животные стараются покидать такие участки.