РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 29 янв. В ДК «Силикат» подмосковных Котельников 31 января пройдут общественные обсуждения по вопросу развития Томилинского лесопарка, сообщается на официальной странице администрации городского округа Котельники в соцсети «ВКонтакте».

«Жители микрорайонов Силикат и Южный приглашаются 31 января в 19:00 в Доме культуры «Силикат», где состоятся общественные обсуждения по вопросу развития Томилинского лесопарка. Жители смогут высказать свое мнение относительно приведения в порядок данной территории», – говорится в сообщении.

При себе обязательно иметь документ удостоверяющий личность и подтверждающий, что вы являетесь жителем Котельников – паспорт или свидетельство на право собственности для регистрации на мероприятии.