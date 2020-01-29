РИАМО - 29 янв. Создание центров «Мой бизнес» в каждом городском округе Подмосковья облегчает любые процедуры, связанные с открытием и ведением своего дела, а также они помогут создать благоприятный климат для предпринимателей, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям поручил открыть центры «Мой бизнес» в каждом муниципалитете области. Он подчеркнул, что с 1 февраля в регионе начнет работу центр защиты и поддержки бизнеса с единым телефонным номером 0150.

«Еженедельно я и мои представители на местах, осуществляя прием предпринимателей в этих центрах, получаем очень хорошие отзывы от тех, кто воспользовался услугами центров. В одном окне можно получить не только консультацию, но и реальную помощь по целому спектру вопросов. Например, оформить самые различные документы, а также получить льготы и субсидии. И это очень важное и нужное дело», – отметил Головнев.

На сегодняшний день в Московской области работают 12 центров «Мой бизнес».

В Подмосковье работают 35 общественных приемных уполномоченного по защите прав предпринимателей. В 2019 году от региональных предпринимателей на рассмотрение бизнес-омбудсмену поступило 1939 обращений, касающихся самой разной тематики. Большая часть обращений поступает из общественных приемных (около 77% от общего числа).

По его словам, по итогам рассмотрения данных заявок в регионе удалось сохранить свыше 300 рабочих мест, добиться погашения задолженности перед предпринимателями области по муниципальным контрактам на сумму свыше 35,5 миллионов рублей.

Также были отменены 18 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, устранены нарушения законодательства в 32 случаях. Три уголовных дела возвращены прокуратурой и судом на дополнительное расследование, преодолена волокита по девяти обращениям.

После вмешательства бизнес-омбудсмена двум предпринимателям изменена мера пресечения, ряду предпринимателей возвращено арестованное ранее имущество на сумму свыше 5 миллионов рублей, в двух случаях заявителям предложена безвозмездная помощь адвоката.