РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 янв. Рабочие будут убирать во дворах микрорайона Львовский Подольска до полной ликвидации последствий снегопада, сообщается в группе «Территориальный отдел в микрорайоне «Львовский» в соцсети «ВКонтакте».

«В течение суток на территории микрорайона Львовский проводятся работы обслуживающими подрядными организациями, в рамках заключенных муниципальных контрактов по уборке снега. На внутридворовых территориях работы выполняются управляющей компанией ООО «КОМТЕХ». Задействовано 14 дворников и две единицы техники. Работы будут продолжены до полной ликвидации последствий снегопада», – говорится в сообщении.

Уборкой муниципальных дорог и пешеходных тротуаров занимается ООО «ЭКО Надежда». В настоящее время компанией задействовано три единицы техники и пять работников. Также выполнен комплекс работ по содержанию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Московской области и их элементов в границах микрорайона.