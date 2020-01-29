РИАМО – 29 янв. В Сети опубликовали первый трейлер анимационного фильма по популярнейшей игровой вселенной Mortal Kombat — «Месть Скорпиона», передает Газета.ru.

«Ролик опубликован на YouTube-канале портала IGN. В кадре бойцы-чемпионы готовятся к схватке с антагонистом Шан Цунгом и его союзниками», – отмечается в материале.

Режиссером мультфильма выступил Итан Сполдинг, который ранее срежиссировал тепло принятый критиками и фанатами анимационный фильм «Бэтмен: Нападение на Аркхэм». Создатель игр серии Mortal Kombat Эд Бун занял место консультанта проекта.

Премьеру мультфильма «Mortal Kombat: Месть Скорпиона» назначили на весну 2020 года.

Mortal Kombat – одна из самых известных игровых серий в мире. Первая игра франшизы была представлена публике еще в 1992 году. Ранее она уже получила несколько кинематографических экранизаций.