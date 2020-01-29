РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 янв. Информация о минировании трех филиалов Балашихинской областной больницы оказалась ложной, в среду на месте дежурили все экстренные службы муниципалитета, включая три пожарных расчета, сообщил «РИАМО в Балашихе» начальник Балашихинского пожарно-спасательного гарнизона Александр Костиков.

В среду около 10:00 от оперативного дежурного ЕДДС городского округа Балашиха поступило сообщение, что от анонимного заявителя на 112 поступил звонок о минировании трех филиалов Балашихинской областной больницы. На объекты выехали все экстренные службы округа.

«Три пожарных расчета Балашихинского пожарно-спасательного гарнизона незамедлительно выехали на боевое дежурство по трем адресам филиалов Балашихинской областной больницы: в филиал №1 на шоссе Энтузиастов, 14, в филиал №2 на Шоссе энтузиастов, 41 в Балашихе и в филиал №3 на Носовихинском шоссе, №12 корпус 1 в микрорайоне Железнодорожный», - сказал Костиков.

Он добавил, что около 12:00 после обследования объектов кинологическими расчетами наличие взрывоопасных веществ (предметов) не подтвердилось, угрозы жизнедеятельности населения нет, вызов ложный.

На указанных объектах также дежурили три бригады скорой помощи. По словам заведующей Балашихинской подстанцией скорой помощи Маруар Мукановой, медицинская помощь пациентам и посетителям больниц не потребовалась.