РИАМО - 29 янв. Мужчина в Люберцах устроил стрельбу из охолощенного автомата в честь своего дня рождения, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Очевидцы сообщили о том, что около одной из автобусных остановок, расположенных на улице Лорха поселка Коренево, городского округа Люберцы слышны выстрелы. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Московской области обезоружили и задержали 38-летнего мужчину.

«Сотрудниками полиции установлено, что мужчина в честь своего дня рождения решил пострелять из охолощенного автомата со светозвуковыми патронами. В результате происшествия никто не пострадал», – сказала начальник пресс-службы регионального главка МВД России Татьяна Петрова.

Она добавила, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемому избрали меру пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении.