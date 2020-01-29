РИАМО – 29 янв. Томатную пасту пяти марок из российских магазинов проверили специалисты Росконтроля, по итогам исследования два образца попали в черный список, сообщает Федеральное агентство новостей.

Проверялись пасты «Кормилица», «Семейные секреты», Clever, «Главпродукт» и «Ящик астраханских помидоров». Только последние три образца соответствовали требованиям безопасности.

«В продукции «Семейные секреты» эксперты выявили наличие загустителя, не прописанного в составе. Помимо этого производитель в маркировке предоставил неверные данные о количестве соли в продукте», – говорится в сообщении.

Кроме того, все товары проверялись на содержание консервантов. Так, в составе пасты «Семейные секреты» они не были указаны, но исследование выявило их наличие. В пасте «Кормилица» общее число консервантов превышает максимально допустимый уровень в полтора раза.

В томатной пасте «Главпродукт», «Ящик астраханских помидоров» и Clever консервантов не оказалось. В итоге томатная паста марок «Семейные секреты» и «Кормилица» попали в черный список.