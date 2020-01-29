РИАМО - 29 янв. Президент РФ Владимир Путин провел совещание по предотвращению распространения коронавируса 2019-nCoV в России и призвал минимизировать возможные потери от эпидемии, сообщает kp.ru.

В среду прошло совещание главы государства Владимира Путина с вице-премьером Татьяной Голиковой, а также главами Минздрава и Роспотребнадзора Михаилом Мурашко и Анной Поповой по вопросу коронавируса.

«Перед нами oбщая задача – минимизирoвать эти пoтери, сделать все, чтoбы у нас ничегo пoдoбнoгo не былo», – подчеркнул глава государства.

Новый коронавирус 2019-nCoV появился в китайском городе Ухань в прошлом году, после чего стал стремительно распространяться. По всему миру на данный момент заражено около 6 тысяч человек. Власти КНР заявляют о 132 погибших, при этом 104 человека удалось вылечить.

В России ранее в общей сложности госпитализировали более 100 человек с подозрением на коронавирус. Ни у одного пациента диагноз не подтвердился. Таким образом, в нашей стране не зафиксировано случаев заражения.