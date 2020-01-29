РИАМО - 29 янв. На складе временного хранения ООО «Шереметьево-Карго» остановили оформление партии спермы кроликов в количестве 62 доз, поступившей из Франции, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«Груз возвращен в страну отправления», – говорится в сообщении.

Возврат произошел из-за несоответствия вида груза по коду товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД).

В разрешение был указан код ТН ВЭД, который относится к живым животным, при этом должен стоять код продукта животного происхождения.