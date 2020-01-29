РИАМО - 29 янв. Руководитель комитета Государственной думы по охране здоровья Дмитрий Морозов отметил, что Россия предпринимает все меры по предотвращению распространения коронавируса в стране, а гражданам РФ нужно заявить о своем нахождении в Китае, сообщает Nation News.

«Нужно заявлять о том, что они есть в Китае, потому что даже не все лица регистрируются в Генконсульстве», - сказал Морозов.

Он добавил, что для возвращения россиян на родину необходимо все тщательно спланировать, а главное – знать сколько людей там реально находятся, чтобы подготовить нужное число защитных средств и самолетов.

Ростуризм объявил, что отдыхающие из России должны вернуться на родину из Китая до 4 февраля.

Морозов уточнил, что эвакуация россиян пока проводится не будет, так как турагентства должны сами вернуть путешественников обратно. Путевки были приобретены туристами в декабре, а в это время уже была информация об эпидемии короновируса в Китае, поэтому это было крайне необдуманно.

Он рассказал, что восхищен действиями российских эпидемиологов и работой системы по предупреждению распространения коронавируса. Россия – почти первая в мировом сообществе сделала диагностику и ввела систему мониторинга.

По его словам, Роспотребнадзор проводит проверку на коронавирус всех туристов, которые приезжают из Китая, чего не наблюдается ни в одном государстве.