РИАМО – 29 янв. Помощником премьер-министра РФ Михаила Мишустина стал бывший первый заместитель главы аппарата правительства страны Сергей Приходько, сообщает Газета.ru.

«Приходько назначен на должность помощника на время исполнения Мишустиным обязанностей премьер-министра. Этим же указом Приходько освобождается от ранее занимаемой должности», – говорится в сообщении.

Приходько был назначен на пост замглавы аппарата правительства в мае 2018 года бывшим премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.