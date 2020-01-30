От Павелецкого до Киевского вокзала в Москве можно добраться на метро за 15 минут. А новый поезд «Москва – Москва» делает это за 13 часов 7 минут, проходя через Московскую, Калужскую и Тульскую области. Необычный маршрут уже облюбовали фанаты отмечать в поезде Новый год и дни рождения. Корреспондент РИАМО побывала на празднике в поезде и узнала, что ждет пассажиров «полночного экспресса» Москва – Москва.
По следам Вассермана
Когда РЖД в ноябре 2019 года запустили поезд № 603Х «Москва – Москва», моя подруга Элина, заядлая путешественница и генератор безумных идей, сразу поняла: надо ехать.
В декабре она протестировала маршрут с приятелем. Тогда в числе ее попутчиков неожиданно оказался мэтр интеллектуальных игр Анатолий Вассерман. Оказалось, у знаменитого эрудита в тот день был день рождения.
«А чем я хуже?» – подумала подруга. И позвала нас отпраздновать свой день рождения в поезд.
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Фастфуд вместо курицы-гриль
Три купе на компанию были выкуплены за месяц до события – вечеринка в ночном поезде обходится в 1500 рублей на одного гостя. Более бюджетный вариант – 800 рублей за билет в плацкарте.
И вот, около шести вечера 25 января мы собираемся на Павелецком вокзале. Поезд № 603Х уже на табло, но путь пока не обозначен.
Пока самые пунктуальные – Андрей, Наташа и мы с мужем – с подарками и снедью ждут опаздывающих гостей у ларька с надписью Good Food, Элина с Аней и Тимуром отправляются на поиски курочки гриль: в поезде все должно быть «по классике».
Дождавшись Настю и Пашу, мы отправляемся на перрон. Кроме нашей компании здесь безлюдно – только проводники. Да и сам состав непривычно короткий – всего семь вагонов.
Добродушный проводник в фирменной шапке, сверяясь с электронным девайсом, проверяет паспорта – и мы оказываемся внутри. В вагоне, кроме нас, нет других пассажиров. Только в одном купе бдит суровая женщина в черной униформе охраны.
За что могут высадить из поезда
Сняв верхнюю одежду, мы остаемся в тельняшках – таков дресс-код дня рождения. Вряд ли мы похожи на революционных матросов, но про «захват поезда» все равно шутим. Сразу «захватываем» только одно купе – девятерым на двух нижних полках сидеть тесновато, но с горем пополам помещаемся.
Проводник, представившийся Славой, предлагает скучный ассортимент (лапша быстрого приготовления, шоколад, вода, фирменные тапочки и пр.), выдает белье и отмечает, что алкоголь употреблять на маршрутах РЖД запрещено. «Это мы пресекаем на корню, ссаживаем с поезда, у нас охрана для этого едет», – уверяет он.
Становится немного страшно – вдруг охрана испортит наш праздник?
Я спрашиваю у проводника, часто ли на этом маршруте катаются из Москвы в Москву компании вроде нашей. Он отвечает, что по выходным регулярно, а вот по рабочим дням люди в основном едут по делам до Калуги, Узловой или других станций.
Мой муж решает приобрести тапочки с логотипом РЖД за 220 рублей, которые выглядят достаточно крепкими – еще не раз пригодятся в поездках.
Тем временем на узком столике друзья раскладывают картошку, яйца, огурчики и даже сельдерей с томатным соком. Алкоголь мы складываем в словно специально предназначенные для этого «мини-бары» – закрытые полочки за головами пассажиров. Во время тостов приходится маскироваться: кто-то переливает напиток в термос, кто-то в бутылку из-под «Байкала», а кто-то, как я, искушает судьбу и прячет банку при каждом звуке шагов в коридоре. Не переживает один Андрей – он убежденный трезвенник.
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Праздник без ламбады
Первая остановка – Домодедово. Стоянка две минуты, наружу не выпускают. Мы гадаем, подсядет ли кто-то в наш вагон, и пытаемся вспомнить, до скольки можно шуметь в Подмосковье.
Никто не знает точно, но время все равно еще детское, и я расчехляю гитару. С сожалением обнаруживаю, что за время поездки в метро на ней лопнула давно дышавшая на ладан четвертая струна. Ситуацию спасает предусмотрительный Андрей он взял запасные струны. Выясняется, что закреплять струну очень удобно с помощью вилки.
Увлекательный процесс починки музыкального инструмента прерывает заглянувший в купе начальник поезда – солидный седовласый мужчина.
«Нарушать общественный порядок не будете?» – интересуется он. Мы заверяем его, что нет. Я решаю спросить о работе в необычном поезде. Но оказывается, что Юрий Федорович обычно работает на других маршрутах – и про этот ему рассказать особенно нечего. Знает только, что нашлось много желающих отпраздновать Новый год в поезде.
«Ну, вы там, надеюсь, ламбаду танцевать не будете?» – шутит он. В ответ обещаю, что обойдемся без ламбады.
Симуляция путешествия
С уходом начальника поезда по вагону разносится: «Любите, девушки, простых романтиков, отважных летчиков и моряков…»
Вскоре к гитаре добавляется укулеле – Андрей и Тимур играют «Пешком по шпалам на юга».
Заходит разговор о том, что наша поездка – это все-таки симуляция, ведь мы приезжаем в точку отправления. Я выбираю в старой школьной тетради с аккордами «Поезд в огне», Тимур подыгрывает мне на укулеле – и у нас получается развеселое регги.
По коридору проходит редкий пассажир – мужчина в футболке с эмблемой футбольного чемпионата, подозрительно оглядывая нашу «полосатую» компанию.
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Бенгальские огни на перроне
Стоянка на станции Ожерелье – 32 минуты, и мы решаем зажечь на перроне захваченные с собой бенгальские огни. Первая партия успешно искрит, а вот попытка поджечь на железнодорожном мосту оставшиеся не увенчивается успехом. Зато, перейдя мост и заглянув за пристанционные здания, мы замираем перед открывшимся пейзажем – мрачным силуэтом старой водонапорной башни на фоне темного неба и по-айвазовски желтых облаков.
«Тает, как легкий дымок, короткая ночь», – поют в купе, когда поезд №603Х снова трогается в путь.
Следующая остановка – Бобрик-Донской, но, кроме поэтического названия тут ничего увидеть не удается – техническая остановка. Это самая южная точка на маршруте – дальше поезд берет курс на Тулу и Калугу.
«Феликс Дзержинский» и калужская шаурма
На Узловой-1 мы переходим через пути, чтобы рассмотреть старый паровоз ФД20-1535. Табличка у памятника гласит, что паровоз, названный в честь Феликса Дзержинского, построен в Коломне в 1934 году и перевозил грузы во время Великой Отечественной войны.
Трое из нас по очереди решаются залезть по лесенке к двери кабины железнодорожного гиганта. Наверх передается гитара, и мы хором исполняем песню Чичериной про поезда. Подошедший Паша сообщает, что вообще-то здание по соседству – дежурная часть МВД.
Где-то на просторах Тульской области мы переходим на откровенную попсу из школьных времен, завершающуюся финальной «С днем рождения, Вика» с заменой Вики на Элину. Глаза слипаются. Я застилаю постель. До Калуги из нас «доживают» немногие – половина компании отправляется спать.
Поскольку вагона-ресторане в нашем «полночном экспрессе» нет, проголодавшийся Тимур решает прогуляться до вокзальной палатки с шаурмой. Сделав заказ, он уточняет у продавщицы: «Я не умру после этого?» Та, подбирая лопаточкой подозрительного вида шкварки, заверяет, что нет. Попутно пытается вручить ему карточку с акцией – каждая пятая шаурма в подарок. Тимур отказывается, мол, нечасто я здесь бываю.
Пара уставших одиночных пассажиров все-таки заходят в вагон, чтобы молчаливо скрыться в крайних купе.
В Малоярославце – техническая стоянка, выходить нельзя, и мы с мужем вспоминаем нашего преподавателя по морфологии, который любил говорить запутавшимся студентам: «Что ж вы едете в Москву через Малоярославец?!»
Кажется, настало время выпить за его здоровье. В Москву через Малоярославец мы почти добрались.
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Утро сурка
Утро начинается с неразберихи: проводник стучит в дверь купе за 20 минут до прибытия в Москву. Настя спросонья пытается уйти в Пашиных ботинках, а Тимур просыпается только от толчка остановившегося на вокзале поезда. Бодрее всех выглядят Элина с Андреем – они вообще не ложились.
«Стоянка 10 минут, прошу покинуть поезд», – грозно призывает проводник. Мы впопыхах собираемся, кое-как сдаем белье и выскакиваем на платформу, не успев выпить чаю из фирменных стаканов. Мы снова в Москве, только уже на Киевском вокзале.
Элина, как капитан тонущего корабля, покидает вагон последней. За ней с грохотом захлопывается дверь – кажется, проводнику мы все-таки изрядно надоели.
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