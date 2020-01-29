РИАМО - 29 янв. Заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения РАН, доктор экономических наук Вячеслав Бобков рассказал, по каким причинам Минтруд РФ планирует снизить размер прожиточного минимума.

Ранее ведомство предложило понизить прожиточный минимум до 10609 рублей за четвертый квартал 2019 года. Сейчас на указанный период он составляет 11185 рублей.

«Как считается прожиточный минимум: есть потребительская корзина, в ее основе лежит продовольственный набор, там есть определенные нормы. Прожиточный минимум меняется в зависимости от того, какие цены. Как правило, в третьем или четвертом квартале, цены снижаются. Если сельскохозяйственный год хороший, на рынок выбрасываются дешевые овощи и фрукты», – сказал Бобков в интервью радио Sputnik.

По словам эксперта, снижение цен на товары, по которым считается прожиточный минимум, является результатом сезонного колебания цен.

Специалист добавил, что снижение цен временное, методика расчета и нормы прожиточного минимума не изменились.