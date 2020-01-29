РИАМО - 29 янв. Работу 12 катков, которые находятся в центре столицы - на площади Революции, Тверской площади и в Новопушкинском сквере, и округах города, продлили до 1 марта включительно, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла мероприятий «Московские сезоны».

«В будние дни катки ждут гостей с 11:00 до 21:00, а в выходные с 10:00 до 22:00. Вход со своими коньками бесплатный», - говорится в сообщении.

Последним днем фестиваля «Путешествие в Рождество» станет 31 января в Москве. Гости могут не только посмотреть представления и попробовать свои силы в творческих занятиях, но и поучаствовать в спортивных программах, а также покататься на коньках.

Катки, которые продолжат свою работу после закрытия фестиваля, расположены в Новопушкинском сквере, на площади Революции, Тверской площади, улице Городецкая, улице Святоозерская, в сквере у Гольяновского пруда, на площади Славы, на улицах Перерва, Матвеевская, Митинская и Профсоюзная, а также в городе Зеленограде, 16 микрорайон (бульварная зона).

Пройти на все фестивальные катки можно бесплатно. Стоимость проката коньков - 50 рублей при залоге в 2 тысячи рублей. В пунктах проката можно взять как детские, так и взрослые коньки. Также можно воспользоваться удобными раздевалками.