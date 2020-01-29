РИАМО - 29 янв. В 2019 году более 20 тысяч соискателей на должность кассира-контроля и машиниста пообщались с роботом «Верой», сообщается на сайте Центральной пригородной пассажирской компании.

«После разговора с роботом более 9,5 тысяч кандидатов записались на собеседование, а финальное предложение о работе получили более 430 соискателей, которые общались с «Верой», — говорится в сообщении.

С октября 2018 года ЦППК использует виртуального помощника для обработки звонков соискателей. Робот «Вера» рассказывает обо всех актуальных вакансиях, проводит собеседование на соответствие необходимому минимуму требований и записывает кандидата на встречу с сотрудником отдела подбора персонала.

При этом HR-специалисты контролируют работу робота и подключаются к общению с кандидатом, если, например, в процессе разговора звонок оборвался, соискатель не записался на собеседование и в других случаях.

Позвонить роботу «Вере» и узнать о вакансиях компании можно в любое время. Благодаря этому компании удалось оптимизировать начальный этап работы с кандидатами — этап подбора, а HR-специалисты смогли сосредоточиться на решении других стратегических задач департамента.

Робот «Вера» — система подбора персонала, разработанная российской компании Stafory. Сотрудники отдела подбора персонала ЦППК помогли разработать скрипты диалогов и оптимизировать алгоритм взаимодействия виртуального помощника с кандидатами под потребности и запросы компании.

Кроме робота «Вера», ЦППК также использует чат-бота «Афину» для работы с соискателями.