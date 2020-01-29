РИАМО (МЫТИЩИ) – 29 янв. Главгосстройнадзор Московской области обязал застройщика устранить нарушения в организации строительной площадки торгового центра «Март» в Мытищах, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Инспекторский состав Главгосстройнадзора при проверке хода строительства торгового центра «Март» выявил нарушения организации стройплощадки», – говорится в сообщении.

В случае, если до окончания проверки, которая завершится 11 февраля 2020 года, замечания не будут устранены, в отношении застройщика будут приняты меры административного воздействия.

«В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству кровли, а также осуществляется монтаж фасада здания», – отметил руководитель Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

Торговый центр возводится на Волковском шоссе в городском округе Мытищи. В 4-этажном здании разместятся магазины розничной торговли с техническими и подсобными помещениями, фудкорт, кафе, автомойка. Также в ТЦ предусмотрен спортивный центр. Общая площадь объекта составит 6688 квадратных метров.

Застройщиком объекта выступает ООО «Торговый дом «МООН». Завершить строительство торгового центра планируется в 3 квартале 2020 года.