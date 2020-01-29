РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 янв. В подмосковном Подольске с 10 по 24 февраля пройдет выставка «Воин-интернационалист» и встречи с участниками событий ко Дню памяти воинов-интернационалистов, сообщается в группе «Подольский краеведческий музей» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольском краеведческом музее с 10 по 24 февраля пройдет выставка «Воин-интернационалист». В период действия выставки проводятся встречи с участниками событий по предварительной записи. организатор ПГОО »Братство десантников», - говорится в сообщении.

В РФ 15 февраля отмечается «День памяти воинов-интернационалистов». Это официальная дата памяти о россиянах, исполнявших интернациональный долг за пределами своей Родины.

Подольский краеведческий музей находится на Советской площади, 7, телефон: 8(496)755-92-34. Стоимость посещения – 75 рублей.