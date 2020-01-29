РИАМО - 29 янв. Нидерландская компания Tom Tom Traffic Index, анализирующая дорожно-транспортную ситуацию в более 400 городах мира, представила ежегодный отчет, согласно которому столица России вышла из пятерки городов с наиболее загруженными дорогами, сообщает ТАСС.

«Москва стремительно движется по пути устойчивого развития общественного транспорта, что отражено в результатах рейтинга загруженности Tom Tom за 2019 год. Фактически, Москва выбыла из пяти самых загруженных городов мира», – сказал вице-президент Tom Tom по вопросам дорожного движения Ральф-Петер Шефер.

Он добавил, что компания также отмечает позитивную тенденцию, которая говорит об улучшении транспортной ситуации в российском мегаполисе в этом году.

Шефер подчеркнул, что загруженность дорог города больше всего уменьшилась в декабре 2019 года – на 10% (если сравнивать с аналогичным периодом 2018 года). Это связано в том числе и с тем, что в Московском регионе были запущены первые два МЦД.

Снижение траффика отметили в отчете и на участках трасс вдоль диаметров: Волоколамском, Варшавском шоссе, Ленинградском, Кутузовском проспектах в сторону центра города. Также уменьшение машин зафиксировали около открывшихся новых станций «розовой» ветки.

Самой загруженной трассой столицы стал МКАД. Это связывают с развитием скоростных магистралей, в качестве примера приведено открытие трассы М-11 из Москвы в Санкт-Петербург.