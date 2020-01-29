РИАМО - 29 янв. Грузовые автомобили «Газель» и Mercedes-Benz столкнулись на Киевском шоссе, пострадавших в результате аварии нет, сообщается в Twitter-аккаунте столичной Госавтоинспекции.

«В 15:15 на 57-м километре Киевского шоссе произошло столкновение двух грузовых транспортных средств: «Газель» и Mercedes-Benz. Предварительно, без пострадавших», – говорится в сообщении.

В настоящее время на Киевском шоссе в сторону области движение затруднено.

На месте работают сотрудники ДПС. Обстоятельства и причины аварии в настоящий момент устанавливаются.