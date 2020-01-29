РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 янв. Жителей Подольска призвали быть внимательными на дорогах округа во время сложных климатических условий, сообщается на сайте администрации округа.

Погодно-климатические условия влияют на безопасность движения. Так, пониженная температура воздуха ухудшает работу не только двигателя и агрегатов автомобиля, но и снижается работа аккумуляторной батареи и эластичность шин. Появляется опасность замерзания воды и повреждения системы охлаждения. Неприятности доставляют водителю и низкий коэффициент сцепления шин с дорогой, ограничение видимости и обзорности.

«Как сообщили сотрудники группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск, при движении по заснеженной, а тем более обледенелой дороге не всегда следует надеяться на противоскользящие материалы, которыми посыпают проезжую часть. Зачастую песок не удерживается на обледенелом покрытии и сдвигается колесами автомашин. Необходимо учитывать, что при гололеде также опасен свежевыпавший снег. При торможении он не укатывается, а перемещается впереди колес автомобиля. Все эти факторы должны учитываться и водителями, и пешеходами», – говорится в сообщении.

Переход дороги в зимний период от пешеходов также требует особого внимания.

«Отдел ГИБДД УМВД России по Подольску напоминает, что гарантия дорожной безопасности – это строгое соблюдение правил дорожного движения и повышенное внимание при движении по зимним дорогам», – заключается в материале.