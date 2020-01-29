РИАМО (МЫТИЩИ) – 29 янв. Вопрос оперативной очистки тротуаров от снега и наледи в утренние часы обсудили с представителями администрации муниципальных образований Подмосковья в городском округе Мытищи, сообщается на сайте администрации округа.

Во вторник в администрации Мытищ прошло областное совещание по качеству содержания дорог и тротуаров в зимний период, его провела заместитель министра благоустройства Московской области Светлана Аипова. На совещании присутствовали заместители глав и руководители МЦУР из 34 муниципальных образований региона. Аипова обратила внимание присутствующих на необходимость обеспечения очистки и обработки тротуаров в утренние часы.

«До 9 часов утра в работу должны быть взяты 100% тротуаров. Потому что, проанализировав жалобы, можно сделать вывод: люди в основном недовольны, что под ногами либо скользко, либо снег, либо слякоть. Мы должны успевать первично отрабатывать те места, куда выходят люди», – сказала Аипова.

Заместитель министра благоустройства региона также подвела итоги выездного мероприятия по городу Мытищи.

«Нам очень важен комфорт жителей, я считаю, что организация работ по содержанию дорог, особенно в зимний период – это очень важная тематика. Поэтому, главное, чтобы каждая управляющая организация и организация, выполняющая содержание дорог и тротуаров в Мытищах, четко понимала, что первоочередно очищается, а что во вторую очередь. Мытищи хоть и традиционно с высоким качеством содержания дорог, но имеют некоторую неорганизованность. Не проведена обработка проездов. Но, зная ситуацию по области, в Мытищах она не критичная», – отметила Аипова.

Так как контроль за выполнением работ осуществляет Муниципальный центр управления регионом, Аипова рассказала о некоторых нововведениях, которые позволят оптимизировать процесс. По завершении совещания присутствующие смогли задать волнующие вопросы, поделиться опытом и обсудить общие дела.