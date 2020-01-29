РИАМО - 29 янв. Москвичи и гости столицы выстроились в многометровую очередь у входа в центральный выставочный зал «Манеж», все посетители стремятся попасть на выставку работ художника Сальвадора Дали, которая открылась 28 января, передает корреспондент РИАМО.

На выставке великого каталонского художника представлено более 180 работ, созданных мастером в разные годы. Некоторые картины привезены в Россию впервые.

«Мы пришли сюда всей семьей - с мужем и дочкой. Так получилось, что никто из нас искусством сильно не увлекается, но это настолько звонкое имя, что его слышали, наверное, все. Хочется увидеть известные картины не на страницах учебников или в интернете, а вживую», - сказала одна из посетительниц выставки.

Из-за большого ажиотажа вокруг выставки рядом с очередью ходят несколько молодых людей в черных куртках, которые предлагают пройти на выставку без очереди, но за дополнительную плату. На такую услугу никто не соглашается.

«Знаете, чем хороша эта выставка? Тем, что она только открылась, а идти будет еще два месяца. Я думаю, что попасть на нее смогут все, кто хочет», - отметил другой посетитель, стоящий в очереди.

Среди работ художника на выставке представлены не только живопись, но и гравюры, и рекламные инсталляции.