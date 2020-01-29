РИАМО - 29 янв. Ученики реутовской школы №6 выступили в Совете Федерации с докладом «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи в свете Великой Победы» и рассказали о своем опыте поисковой работы, говорится в сообщении пресс-службы главы Реутова.

«В Совете Федерации в рамках пленарного заседания VIII Рождественских парламентских встреч «Великая Победа: наследие и наследники» выступили ученики школы №6 Реутова, участники поискового волонтерского движения, соавторы исследовательской работы в рамках проекта «Памятники доблести и славы» Сергей Полуэктов и Анастасия Борис с докладом «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи в свете Великой Победы», – отмечается в пресс-релизе.

Выступая с докладом, ребята представили результаты своей деятельности и опыт работы всего города.

«Вместе со взрослыми мы ищем на поисковых сайтах новые сведения о погибших реутовчанах. Работая с документами поисковых сайтов «Память народа», «Подвиг народа», ОБД «Мемориал», понимаешь, какой ценой завоевана Победа. Сотни одинаковых фамилий, имен, отчеств. Только место призыва и рождения разное. Погибали воины и в начале войны и даже после ее окончания. А сколько пропавших без вести! Только в нашем городе их чуть меньше половины из общего списка. Нет могил, нет памятников, нет даже фотографий. Много лет в нашем городе совместными усилиями идет поиск фотографий погибших. Их на сегодня 132», – сказал юный поисковик Сергей Полуэктов.

По данным Реутовского информагентства, сейчас в школе №6 готовится к печати второе издание книги воспоминаний о воевавших родственниках «Живая память». Первое издание увидело свет в год 70-летия Великой Победы. Школьники вручили по экземпляру «Живой памяти» лично в руки присутствующим на встрече святейшему патриарху Московскому всея Руси Кириллу и председателю совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентине Матвиенко.