РИАМО - 29 янв. Водитель Audi не справился с управлением и врезался в мачту освещения на Калужском шоссе в районе Троицка, сообщается в Twitter-аккаунте столичной Госавтоинспекции.

«В 15:50 на 39-м километре Калужского шоссе произошло ДТП. Водитель, управляя легковым транспортным средством Audi, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие – мачту городского освещения», – говорится в сообщении.

В результате аварии водитель пострадал. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Причины и обстоятельства ДТП в настоящий момент выясняются.