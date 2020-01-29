РИАМО - 29 янв. В 2020 году в Московской области запустят автоматический сервис сбора и сопровождения заявок от предпринимателей, также в дальнейшем в каждом округе региона появятся центры «Мой бизнес», сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов.

«Нам важно, чтобы мы знали проблемы, хочется сказать, каждого бизнесмена. Нам будет очень сложно 360 тысяч наших предпринимателей собрать в одну систему без цифровизации. С этого года мы запускаем автоматический сервис сбора и сопровождения заявок», - сказал Хромов.

По словам Хромова, для начала работы в этом направлении в Подмосковье запустили работу 12 офисов «Мой бизнес». Необходимо, чтобы в дальнейшем они появились в каждом муниципалитете.

«Нам важно, чтобы бизнесмен мог прийти и рассказать о своих трудностях и проблемах, получить консультацию. Чтобы он понимал, где ему пройти обучение, какие есть требования для расширения бизнеса. И, самое главное, чтобы его заявка не упала, не потерялась между ведомствами», - добавил Хромов.

Он также отметил, что для выполнения задачи по росту экономики, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным, необходимо тесное партнерство между бизнесом и властью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям поручил открыть центры «Мой бизнес» в каждом муниципалитете региона. Кроме того, Воробьев объявил, что с 1 февраля в регионе начнет работу центр защиты и поддержки бизнеса с единым телефонным номером 0150.

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