РИАМО - 29 янв. В Подмосковье подготовили туристическую программу ко Дню всех влюбленных, сообщила журналистам в среду руководитель комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталья Галкина.

В среду губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с традиционным обращением к жителям региона.

«Мы подготовили интересную программу на 14 февраля. Мы подскажем парам, куда поехать в Подмосковье на День всех влюбленных», - сказала Галкина, комментируя обращение губернатора.

Она отметила, что также в регионе подготовят программы ко Дню защитника Отечества и на Масленицу.

«Большая Масленица будет отмечаться во всех муниципалитетах. Большая федеральная Масленица будет проходить в Архангельском», - заключила Галкина.

В Московской области располагаются такие туристические жемчужины, как музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» в Истре, Зарайский кремль, Приокско-Террасный заповедник в Серпухове и множество других. Известно Подмосковье и своими «вкусами» - луховицкого огурца, коломенской пастилы, серпуховского серпца.

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