РИАМО - 29 янв. Корпус постинтернатного сопровождения на 100 человек для инвалидов планируют построить в подмосковном Сергиевом Посаде до конца 2021 года, сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Ранее в ходе обращения к жителям губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что новый корпус интерната для слепоглухонемых детей начнут строить в Сергиевом Посаде в 2020 году. Кроме того, будет отремонтировано существующее здание.

«Существующий интернат рассчитан на 200 человек. В 2020 году мы постараемся это учреждение усовершенствовать, чтобы там были лучшие технологии. Рядом с ним будет строиться корпус постинтернатного сопровождения на 100 человек. <...> Его планируют завершить в конце 2021 года», - сказала Фаевская.

Она отметила, что там дети смогут пройти адаптацию.