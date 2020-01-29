РИАМО - 29 янв. Темы, касающиеся социальной политики, стали ключевыми в традиционном обращении губернатора Московской области Андрея Воробьева к жителям региона, сообщила журналистам ректор Российского государственного социального университета, председатель комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Наталья Починок.

«Социальная тема является главной в послании. Забота о людях, народонаселении. Демонстрируются конкретные итоги. Губернатор говорит о реальных огромных успехах», - сказала Починок.

При этом, по ее словам, в своем обращении Воробьев тонко заметил, что впереди стоит еще много задач.

«Но видно, что столько, сколько сделано в области, не сделал ни один регион. Здесь можно сравнивать развитие области с развитием целой страны, страны европейской. Создаются новые школы мирового уровня, создаются специальные подходы для того, чтобы помочь нуждающимся», - отметила Починок.

Она добавила, что чиновники в регионе не сидят на месте, а оказывают адресную помощь. В области, помимо колоссальных мер поддержки, предусмотренных федеральным правительством и президентом, также осуществляется помощь населению.

«Помочь людям с ипотекой, помочь обманутым дольщикам, помочь молодым семьям, которые только первый шаг делают, у которых родился первый ребенок. Такого нет больше, это беспрецедентные меры. Это делается в области системно», - подчеркнула Починок.

По ее словам, система поддержки развивается комплексно, в каждом муниципалитете Подмосковья создаются единые комфортные социальные условия.

В среду Воробьев выступил с традиционным обращением к жителям Московской области. Особое внимание он уделил задачам, поставленным президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию.

Основной блок послания был посвящен социальной политике. Воробьев уделил внимание строительству новых детсадов и школ, поддержке молодых семей, развитию первичного звена здравоохранения и многому другому.