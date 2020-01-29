РИАМО (МЫТИЩИ) – 29 янв. В рамках губернаторской программы «Активное долголетие» 40 пенсионеров из городского округа Домодедово посетили с экскурсией учреждения культуры подмосковных Мытищ, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«В среду городской округ Мытищи принимал гостей из Домодедова. Познакомиться с нашим городом приехали 40 домодедовцев. Для них была подготовлена насыщенная программа с посещением двух объектов культуры – Историко-художественного музея и Мытищинской картинной галереи», – говорится в сообщении.

В рамках губернаторской программы «Активное долголетие» для людей старшего поколения, проживающих в Подмосковье, еженедельно организовываются экскурсии в города Московской области.

«В Мытищах никто из присутствующих еще не был. Все прямо сияют, всем очень нравится. Особенно нам интересна картинная галерея, так как большинство домодедовцев, которые сегодня приехали в Мытищи, – люди творческие. Ходят ко мне на рисование, кстати, рисуют очень даже неплохо», – сказала специалист по реабилитации Домодедовского комплексного центра социального обслуживания населения Майя Шлепнева.

В картинной галерее гости наслаждались яркой выставкой живописи, графики, керамики, деревянной скульптуры художников Валерия Воробьева и Анны Андриановой «Солнцеворот».

«Меня впечатлила выставка, особенно яркость красок, вырисовка отдельных деталей, очень интересные деревянные фигуры. Я получаю удовольствие эстетически и визуально», – сказала жительница Домодедова Алла Дзюрдзя.

В музее пенсионерам провели экскурсию по основной экспозиции, рассказывающей об истории города, а также по залу, посвященному Великой Отечественной войне. Гости также познакомились с мытищинскими народными промыслами Федоскино и Жостово и посетили выставку скульптуры Александра Миронова.