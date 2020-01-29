РИАМО - 29 янв. В рамках региональной программы молодые семьи, у которых с 1 января появится первенец, смогут снизить ипотечную ставку до 3%, этой льготой смогут воспользоваться жители Подмосковья, чей ребенок будет рожден и зарегистрирован в регионе, сообщила в среду журналистам министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

«Кто будет участником программы? Та семья, которая в этом году с 1 января родит ребенка. Та семья, которая проживает в Московской области. Ребенок, который будет рожден и зарегистрирован в Московской области», - сказала Фетодова.

Она напомнила, что о данной мере поддержке сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям Подмосковья.

«Это достаточно большая поддержка для молодой семьи, которую можно использовать с федеральной программой. Это позволит снизить общий долг по кредиту на 1,5 миллиона. Для семьи в среднем из трех человек и с площадью квартиры до 50 квадратных метров», - добавила Федотова.