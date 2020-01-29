РИАМО - 29 янв. Предложенная губернатором для дачников система оплаты за вывоз мусора является справедливой и революционной для России, сообщил первый заместитель председателя Мособлдумы Никита Чаплин.

Губернатор в среду выступил с традиционным обращением к жителям Подмосковья. Он подчеркнул, что в этом году коттеджные поселки и частные дома перейдут на раздельный сбор отходов. Воробьев поручил устранить все несправедливости и перекосы в системе оплаты за сбор отходов, чтобы дать людям возможность платить по факту вывоза – ровно за то количество, которое они произвели.

«Мы сегодня услышали, что губернатор любит дачника. Он сказал, что они должны платить за мусор не круглогодично, а только за тот период, когда живут. Это революция. Мы все этого ждали. И первым в России это произнес наш губернатор», - сказал Чаплин.

В многоквартирных домах региона система раздельного сбора отходов уже заработала. Благодаря этому 12% всего мусора не попала на полигоны и не загрязняет природу.