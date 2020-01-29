РИАМО - 29 янв. Количество жалоб жителей на вывоз мусора в Подмосковье существенно снизилось благодаря цифровизации данной сферы, сообщил в среду заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

В среду губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с традиционным обращением к жителям региона.

«Без цифровизации мы бы никогда не одолели проблему вывоза отходов. Мы начинали с более чем 1,4 тысячи жалоб на качество работы операторов вывоза отходов в неделю. Сегодня все эти операторы включены в систему управления регионом. Мы фиксируем, что в неделю приходит максимум 45 жалоб», - сказал Хромушин, комментируя обращение губернатора.

Хромушин добавил, что на сегодняшний день налажена оперативная работа с операторами вывоза отходов, тотальная цифровизация процесса помогла установить над их работой жесткий контроль.

Центр управления регионом создали в Подмосковье в соответствии с указом президента России. Его открыли в конце 2018 года. ЦУР «знает» обо всем, что происходит в Московской области. Его главными задачами являются сбор и анализ данных обо всех сферах жизни региона. Информация в штаб поступает из «Добродела», соцсетей, интернет-приемных и так далее.