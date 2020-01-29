РИАМО - 29 янв. В Подмосковье проводят большой объем работ по реконструкции и ремонту спортивных объектов, также для привлечения детей к спорту организуют профессиональные и любительские соревнования и турниры, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В среду губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил с традиционным обращением к жителям.

«Доступность комфортной и современной спортивной инфраструктуры является одним из ключевых аспектов на пути не только к достижению планового значения доли систематически занимающихся физической культурой и спортом граждан, но и, что еще более важно, к достойному уровню жизни населения. Для решения поставленных задач по развитию спорта в регионе был проведен и проводится по сей день большой объем работы», - сказал министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

Он уточнил, что каждый год в регионе проводятся работы по реконструкции и по приведению в соответствие со всеми современными стандартами спортивных сооружений, также возводят новые спортобъекты там, где их ранее не было. Эта работа ведется с учетом предпочтений и пожеланий местных жителей.

«Регулярно на территории Московской области проводится большое количество профессиональных и любительских соревнований. Это побуждает начать заниматься спортом наших самых маленьких жителей, которые впоследствии становятся чемпионами под руководством высококвалифицированного тренерского персонала», - добавил министр.

В ходе обращения Воробьев отметил, за последние семь лет в регионе создано 137 физкультурно-оздоровительных комплексов. В ближайшее время будет сдан центр регби в Щелкове, он станет самым большим в России. Также будут введены бассейн в Серпухове, каток в Ногинске и стадионы в Ивантеевке, Одинцове, Орехово-Зуеве и Чехове.

По его словам, в Подмосковье большое значение имеет и профессиональный спорт. Сейчас регион является третьим в России по числу кандидатов в сборные страны, а по количеству медалей на чемпионатах – вторым.

Губернатор также поблагодарил спортсменов и тренеров за данную работу.