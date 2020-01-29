РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 янв. В Красковском культурном центре 31 января пройдет вечер поэзии «Этот мир очарований, этот мир из серебра», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Мероприятие организовано в рамках губернаторской программы «Активное долголетие».

«Вечер проводит руководитель литературно-музыкального объединения «В кругу друзей» Татьяна Беличева. На мероприятии соберутся поэты и писатели Московской области, которые поделятся своим творчеством и любимыми стихотворениями», - говорится в сообщении.

Начало поэтического вечера в 16:00, вход свободный. Мероприятие пройдет по адресу: поселок Красково, улица Лорха, дом №2.